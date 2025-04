Intervento innovativo Trauma alla gamba. Ricostruzione con trapianto di staminali

L’equipe medica guidata dal dottor Lorenzo Maria Di Giacomo, della struttura complessa di Ortopedia e traumatologia diretta dal professor Auro Caraffa, ha recentemente compiuto un’importante innovazione in ambito medico in Umbria, eseguendo per la prima volta un trapianto autologo di cellule staminali mesenchimali, particolare tipo di cellula staminale che ha origine dal mesoderma, per il trattamento degli esiti di un grave trauma all’arto inferiore di un paziente di 56 anni, vittima di un incidente in moto.

"La tecnica utilizzata - spiega Di Giacomo - è stata mini-invasiva, consentendo di evitare ampie incisioni e ridurre al minimo il danno ai tessuti molli già compromessi dal trauma".

"Grazie a questo intervento, si apre una nuova possibilità terapeutica per i pazienti con esiti di gravi traumi ossei, offrendo una cura all’avanguardia che unisce la medicina rigenerativa con le moderne tecniche ortopediche. Questo traguardo rappresenta un importante passo avanti nella chirurgia ortopedica e traumatologica, sottolineando l’impegno della nostra struttura e del suo preparatissimo team", dichiara Giuseppe De Filippis, direttore generale dell’Azienda ospedaliera di Perugia.

Complimenti sono arrivati anche dalla presidente della Regione, Stefania Proietti: "Il successo di questo intervento innovativo in Umbria è un segnale positivo per il futuro della chirurgia ortopedica e una dimostrazione dell’impegno del nostro sistema sanitario nell’introduzione di tecniche all’avanguardia per il miglioramento della salute dei nostri cittadini".