Internazionali di tennis Passaro tra i big . Il campione umbro pronto all’impresa

Si avvicina a grandi passi la IX edizione degli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup. Dal 9 al 16 giugno i campi in terra rossa del Tennis Club Perugia saranno infatti di nuovo protagonisti dell’Atp Challenger 125 organizzato da MEF Tennis Events. Punto di riferimento nel calendario della categoria, la manifestazione anche quest’anno potrà vantare un’ottima entry list. La prima testa di serie sarà l’attuale numero 52 del mondo Laslo Djere, uno dei sei top 100 iscritti, ma quest’anno i riflettori saranno puntati sul perugino Francesco Passaro. Reduce dal terzo turno agli Internazionali d’Italia e dalla vittoria al Piemonte Open, il tennista umbro proverà a dare il meglio di sè anche in casa. Grande curiosità anche per Borna Coric, solo due anni fa vincitore del Masters 1000 di Cincinnati ed ex numero 12 del mondo. La truppa tricolore viene completata da Giulio Zeppieri, Andrea Pellegrino, Stefano Travaglia, Francesco Maestrelli e Franco Agamenone. Ad arricchire la competizione ci saranno sei top 100.

Intanto, il direttore del torneo Francesco Cancellotti, ex numero 21 del mondo che, specialmente nella sua Umbria, non ha bisogno di presentazioni, è pienamente soddisfatto del campo partecipanti: "Ogni anno – osserva Cancellotti - il Challenger di Perugia si arricchisce dal punto di vista sportivo, vedi la partecipazione di giocatori di livello sempre maggiore, e non solo. Per questa edizione attendiamo naturalmente il nostro Francesco Passaro dopo due settimane di risultati importanti a Roma e Torino. A contendersi il titolo ci saranno tanti altri azzurri con un ottimo futuro davanti, ma anche sei Top 100 che confermano la costante crescita della rassegna. Non vediamo l’ora di iniziare".

S.A.