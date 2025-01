Insediato il direttivo della Corsa all’Anello

NARNI Insediato il nuovo direttivo dell’associazione Corsa all’Anello, guidato dalla presidente Patrizia Nannini. Ne fanno parte Giulia Fiaschini Martini, Marco Bontempo, Fabio Proietti, Sergio Pei, Giovanni Cipiccia, Lorenzo Cioni, Elisa Emiri e Gabriele Fociani. Rappresentanti del Consiglio comunale Sergio Bruschini e Fabio Svizzeretto, per la parrocchia di San Cassio e San Giovenale c’è Michele Canale.

"La presidente Nannini ha illustrato le principali linee che intende seguire durante il suo mandato che sarà, come precedentemente annunciato, sempre sotto il segno della condivisione reciproca: un lavoro in completa sinergia tra Terzieri e Corsa all’Anello – così l’associazione – Ciò che la presidente chiede a tutti è, dunque, trasparenza, chiarezza e apertura al dialogo reciproco così da mettere in condizione il direttivo, fosse anche dopo momenti di confronto costruttivi, di prendere decisioni corali per il bene di Narni e della buona riuscita della Corsa all’Anello".

Presente all’insediamento anche il sindaco Lorenzo Lucarelli.