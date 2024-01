Infrastrutture e traffico. Le idee della Lega

SPOLETO - La Lega punta sulle infrastrutture. Tre Valli, raddoppio ferroviario e riqualificazione della Flaminia, nel tratto tra Spoleto e Terni ma anche ex ferrovia Spoleto-Norcia. Sono i principali progetti sul fronte delle vie di comunicazione che riguardano la città. La sezione Lega Spoleto ha organizzato un incontro pubblico con l’assessore regionale alle infrastrutture ed ai trasporti, Enrico Melasecche. L’evento, aperto tra l’altro anche ai rappresentanti delle associazioni di categoria e alla cittadinanza, è in programma venerdì 26 alle 17 all’Hotel dei Duchi. Interverranno il segretario regionale Lega Umbria e deputato Riccardo Augusto Marchetti e il segretario della sezione Lega Spoleto Andrea Borgotti. Nel corso dell’incontro, l’assessore Enrico Melasecche, oltre a tracciare il bilancio dell’attività svolta in quattro anni di governo regionale, illustrerà i nuovi progetti e le iniziative che riguardano il territorio spoletino.