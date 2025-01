Inflazione stabile e prezzi in calo. Cacao e caffè eccezioni

TERNI Inflazione stabile e prezzi mediamente in calo, tranne per cacao e caffè. "Il 2024 si chiude per quanto riguarda l’inflazione un po’ come era iniziato: a dicembre a Terni l’indice medio è pari a 1,1% a inizio anno era pari a 1 – fa sapere il Comune rigurdo il monitoraggio mensile della Commissione prezzi – L’inflazione su base locale si è mantenuta sempre leggermente inferiore al dato nazionale che a dicembre è pari a +1,3%. Per tutto il 2024 l’inflazione ha avuto un andamento regolare, dopo che nel corso del 2023 era salita a valori anche oltre il 10%. A far scendere l’inflazione ha contribuito il calo del costo delle bollette e anche il rallentamento dei rincari dei prezzi dei beni alimentari per i quali l’inflazione specifica è passata nell’ultimo anno da 7,7% a 1,4%. Fanno eccezione il cacao e il caffè aumentati del 16% a Terni come in tuta Italia". A febbraio si insedierà la nuova Commissione che rimarrà in carica per due anni come la precedente, a cui vanno i ringraziamenti dell’amministrazione comunale.