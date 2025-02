Infiltrazioni criminali. La Prefettura vigila

PERUGIA - Massima tutela della legalità degli appalti pubblici, delle attività nei settori dell’edilizia, dell’urbanistica, della sicurezza sul lavoro, del commercio e del contrasto all’immigrazione irregolare. Sono gli obiettivi del rinnovo del protocollo siglato tra prefetto di Perugia e i sindaci di Norcia, Magione e San Giustino, mentre il medesimo è stato per la prima volta sottoscritto con il Comune di Giano dell’Umbria.

"La prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico e produttivo locale, infatti, - spiega il prefetto Armando Gradone - costituisce il principale obiettivo perseguito attraverso lo strumento delle Intese per la legalità, già sottoscritte con 34 Comuni della Provincia, che hanno consentito di ottenere positivi risultati, grazie principalmente all’estensione in via convenzionale dell’ambito di applicazione dei controlli antimafia effettuati dalla Prefettura su richiesta dei Comuni. Controlli allargati, tra l’altro, ad appalti e subappalti di lavori, servizi e forniture d’importo inferiore a quello normativamente previsto".