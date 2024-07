Incubo furti nelle abitazioni. Nel mirino case a Tordandrea e a Santa Maria degli Angeli

Tornano l’incubo dei ladri e dei furti in abitazione. Ad essere prese di mira, nelle ultime ore, una casa a Tordandrea e una a Santa Maria degli Angeli, messe sottosopra dai soliti ignoti alla ricerca di oggetti da portare via. Poi la fuga. Nel primo caso i ladri hanno dapprima superato la recinzione che circonda il giardino della casa, tagliando la rete. Poi, una volta all’interno dell’abitazione hanno rivolto la loro attenzione alle diverse stanze cercando in maniera sfrenata in armadi e cassetti, arraffando ciò che hanno ritenuto di valore. Al ritorno del proprietario l’amara scoperta, l’allarme, con l’intervento dei Carabinieri del Comando Compagnia di Assisi e la conta del bottino, ancora da quantificare, fra denaro, orologi, gioielli. A poche ore di distanza altro colpo nella vicina Santa Maria degli Angeli, in particolare nella zona residenziale Peep dove, sottolineano i residenti, sono numerosi i colpi ladreschi che si sono verificati nel tempo. Anche in questo caso si è trattato di un autentico blitz visto che i proprietari sarebbero stati fuori pochissimo tempo, ma quanto è bastato per mettere a segno il furto, anche in questo caso da quantificare. Un fenomeno, nel più recente passato, che fra Assisi e Santa Maria degli Angeli ha visto vittime sia abitazioni sia attività commerciali e pubblici esercizi. Nella città serafica, a marzo, i ladri avevano raggiunto il terzo piano di un palazzo aggrappandosi al discendente di una grondaia. E poi ancora colpi nella zona di espansione, lungo la strada per Viole, in via Madonna dell’Olivo alle porte della città dove era stato presa di mira anche un supermercato, con una spaccata notturna. Senza dimenticare i colpi ai danni di bar, gelaterie e attività commerciali nella cittadina della Porziuncola.

Maurizio Baglioni