Incrocio “maledetto“. Cambia la viabilità. Già definito il percorso

Negli anni in questo incrocio si sono susseguiti numerosi incidenti, alcuni con esito grave o, addirittura, mortale, tanto da essere considerato uno dei punti più vulnerabili della viabilità cittadina. La zona è quella dell’incrocio nei pressi del bar Millefiori che collega il centro città con numerosi quartieri tra cui La Tina, San Pio, Madonna del Latte. Un caso più volte finito in Consiglio comunale con sollecitazioni pervenute da cittadini e da esponenti politici: ora il Comune ha adotta una nuova soluzione cambiando il regime del traffico. Sull’intersezione tra via De Cesare, via Ferrer e via Fabrizi è in vigore l’ordinanza del dirigente della polizia locale che da ieri impone l’obbligo di svolta a destra verso il centro città per i veicoli provenienti da via Ferrer che si immettono su via De Cesare e l’obbligo di proseguire diritto verso il centro città per i veicoli provenienti da via Aldo Bologni. Già installati i nuovi segnali stradali e definito il percorso. In un dispositivo dettagliato la polizia locale parla di un provvedimento che sancisce le modifiche alla disciplina del traffico finalizzate al miglioramento della sicurezza stradale all’incrocio. Ordinanza che nasce "nell’ambito di un’analisi complessiva della viabilità attualmente in vigore nel contesto cittadino, con uno studio finalizzato a innalzare la sicurezza della circolazione e le condizioni di mobilità in favore degli utenti deboli della strada e dei veicoli". Le decisioni anche alla luce del fatto che la strada in questione è caratterizzata dalla presenza di un nucleo abitato, di una pista ciclopedonale e di una fermata del trasporto pubblico locale con relative misure adottate per garantire la mobilità pedonale in sicurezza. La nuova disciplina del traffico prevede dunque la direzione obbligatoria a destra verso il centro città in Via Ferrer all’intersezione con via De Cesare (con l’apposizione di segnale verticale); la direzione obbligatoria diritto in via De Cesare. Già installati il cordolo al centro della carreggiata di via De Cesare all’altezza dell’intersezione con le vie Ferrer e Fabrizi e la segnaletica verticale relativa alle direzioni obbligatorie disposte dall’ordinanza. Hanno provveduto nelle scorse ore all’installazione le squadre operative del comune di Città di Castello coadiuvate per il servizio di viabilità da una pattuglia della polizia locale.