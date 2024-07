Incroci creativi al Narnia Festival. Eventi tra danza, musica & motori

Entra davvero nel vivo, con le sue belle contaminazioni creative tra musica, danza, teatro e arte, il “Narnia Festival“ ideato e diretto dalla pianista di fama internazionale Cristiana Pegoraro. Oggi c’è la novità del Concerti al tramonto con ’Impressioni sonore’ alle 19 nella Chiesa medievale di san Francesco: Eloisa Cascio eseguirà al pianoforte musiche di Chopin, Debussy e Ravel. Quindi alle 21.30 si va al Teatro Manini per lo spettacolo “Sinfonia flamenca“ un dialogo tra vecchie e nuove sonorità con il flamenco ballata anche su brani di musica classica. In scena ci saranno Caterina Lucia Costa e Francisca Berton, baile, José Ruiz, baile e castañuelas, Paolo Monaldi, cajon e percussioni, e Cristiana Pegoraro al pianoforte. Al termine dell’evento, allo Smac del teatro, incontro con gli artisti’ accompagnato da degustazioni di vini del territorio. Anche questa è una novità dell’edizione 2024 del festival per avvicinare gli artisti al territorio e il pubblico ai protagonisti della kermesse.

Si prosegue domani con una giornata di musica e motori. Si Si parte dall’esposizione di auto storiche del Club umbro automotoveicoli d’epoca in piazza dei Priori dalle 10, mentre alle 11 nella Loggia di Palazzo dei Priori ci sarà l’incontro “L’aviazione e il motorismo storico in Umbria“, che ospiterà anche la collezione di modellini della 1000 Miglia ‘Andavo a cento all’ora’ di Sergio Gatti. Poi alle 16 “Fiesta Flamenca“ al Teatro Manini con protagonisti i danzatori del Narnia Flamenco diretto da Caterina Lucia Costa. I ballerini si uniranno poi alla festa in Piazza dei Priori “Vamos por la calle!“ tra brindisi e degustazioni, alle 17 chi vorrà potrà partire per un breve percorso con le auto d’epoca lungo la Strada consolare Flaminia.

Il Narnia Festival prosegue fino al 28 luglio. Tra i primi appuntamenti della settimana, lunedì parte la serie dedicata al Jazz, tutte le sere alle 23 a piazza dei Priori con jam session. Ci sarà poi spazio martedì al teatro Manini alle 21.30, per uno spettacolo di grande spessore artistico, intimo e intenso. Sebastiano Somma porta in scena “Il vecchio e il mare“ di Ernest Hemingway, con parallelismi con la sua vita e quella di tutti. A seguire è previsto l’incontro con l’artista

Il programma completo del Festival è sul sito www.narniafestival.com. Gli appuntamenti sono tutti a ingresso gratuito, alcuni su prenotazione alla mail: [email protected] e al numero 3667228822.

S.C.