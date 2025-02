Incontro al PostMod per il film “Ritratto di un certo oriente”

Nuovo incontro con il cinema d’autore al PostModernissimo. Domani alle 21 il regista brasiliano Marcelo Gomes, l’attore Eros Galbiati e il produttore Ernesto Soto saranno in sala per presentare al pubblico perugino il loro film “Ritratto di un certo oriente”, tratto dall’omonimo romanzo di Milton Hatoum, che racconta la storia degli immigrati libanesi nel nord del Brasile a fine anni ‘40. Un’opera sulla memoria, nata da una coproduzione italo-brasiliana, che arriva nelle sale dopo l’anteprima mondiale all’International Film Festival Rotterdam e la partecipazione ad alcuni importanti festival.

I protagonisti sono un fratello e una sorella cattolici che partono per il Brasile lasciando il Libano in guerra, in un viaggio dove si intrecciano amore e dramma, tra differenze religiose e ricerca di nuove identità. "E’ un film – dice il regista – sulla passione e il pregiudizio ambientato durante un viaggio in barca verso la foresta amazzonica brasiliana poco dopo la Seconda Guerra Mondiale. Sono affascinato dall’idea di esplorare il concetto di “alterità”".