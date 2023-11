Incidenti, giornata nera. Scontro fra auto, nella fila un altro tamponamento

Perugia, 27 novembre 2023 – Dopo i tre incidenti di oggi – a Promano, a Montone e Corciano – nel tardo pomeriggio si è verificato un altro scontro fra due auto, stavolta sul raccordo vicino all’uscita di Mantignana in direzione di Perugia. Due i feriti, per fortuna non gravi.

Sul posto i vigili del fuoco di Perugia. A seguito della fila che si è creata, è avvenuto un altro tamponamento dopo l'uscita di Magione in direzione di Perugia.