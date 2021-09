Perugia, 29 settembre 2021 - Tragedia a Perugia, dove un ragazzo di diciotto anni è morto dopo un incidente in scooter: il giovane si è scontrato con un'auto e ogni tentativo di rianimazione è stato vano.

Sul suo scooter, stava tornando a casa a San Martino in Campo quando, per cause che adesso dovranno essere accertate, c'è stato l'impatto con una Toyota. Immediato l'intervento del 118: la vittima è stata trasportata all'ospedale di Perugia ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano.

L'incidente è accaduto verso le 20, il giovane è morto in tarda serata.