Tragico incidente frontale, muore a 24 anni

Incidente mortale a Città di Castello

Città di Castello (Perugia), 27 marzo 2023 – Tragedia stamattina lungo la strada a Città di Castello. Un incidente frontale tra una Panda e un camion è costato la vita a un ragazzo di 24 anni.

Il terribile incidente, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, si è verificato lungo la strada aretina tra Lerchi e Celle. A causa del violentissimo impatto non c’è stato nulla da fare per il ragazzo che era alla guida dell’utilitaria.

Sul posto sono intervenute, oltre al 118, i vigili del fuoco del distaccamento tifernate, gli agenti della polizia stradale e quelli della polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Il traffico è al momento interrotto e si registrano code sia in direzione Città di Castello che verso la Toscana.

In aggiornamento