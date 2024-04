Papà di 24 anni muore nell’incidente in moto, è grave l’amico che era con lui

Perugia, 20 aprile 2024 – Tragedia alle porte di Perugia. Un giovane di 24 anni è morto in un incidente cadendo dalla moto. Con lui c’era un amico, che adesso è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale del capoluogo umbro. Lutto in città per una tragedia della strada della quale adesso si ricostruisce la dinamica. Accade in via Settevalli, durante la notte tra venerdì 19 e sabato 20 aprile, intorno alle 1.30.

Il ragazzo, di origini moldave, avrebbe perso il controllo del mezzo. I due sono caduti a terra. La vittima ha battuto la testa in maniera violenta. Immediati i soccorsi: l’allarme è stato lanciato da automobilisti di passaggio.

Ogni manovra rianimatoria è stata vana per il 24enne. L’amico, anche lui moldavo, è grave ed è ora ricoverato in prognosi riservata al Santa Maria della Misericordia. I rilievi sono svolti dalla polizia locale. Si tratterebbe di un incidente autonomo ma la dinamica è al vaglio.