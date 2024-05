Traffico, attenti al Giro. Ecco dove la sosta è tabù

Manca una settimana esatta alla prima tappa umbra del Giro d’Italia, la cronometro di 38,5 chilometri che prenderà il via da Foligno per arrivare in pieno centro storico a Perugia.

Tanti gli sportivi che si stanno organizzando per assistere alla passerella dei quasi duecento corridori che potranno vedere uno ad uno. Il percorso ormai è noto, con le location di via dal Pozzo, Casaglia (entrambe in salita) e il centro storico (arrivo) che sono quelle più ambite.

E nel frattempo la macchina organizzativa – partita da tempo – ha reso note tutte le strade e le via in cui scatterà il divieto di sosta dal giorno prima della manifestazione.

Ecco allora una ad una le vie dove sarà vietato parcheggiare sia giovedì 9 che venerdì 10 prossimi. Dalle ore 14,00 del giorno 9 maggio alle ore 20,00 del giorno 10 maggio Divieto di sosta permanente con rimozione ambo i lati in: Viale Indipendenza, Piazza del Circo, Via Fatebenefratelli, Piazza Italia, Piazza Italia area Largo della Libertà, Via Baglioni, Piazza Matteotti, Piazza IV Novembre, Piazza Danti, Via Bartolo, Piazza Piccinino, Via Victor Ugo Bistoni, Via Arturo Checchi Dalle ore 22,00 del 9 maggio alle ore 23,00 del 10 maggio: Divieto di transito in Viale Indipendenza, Piazza del Circo, Via Fatebenefratelli, Piazza Italia, Piazza Italia area Largo della Libertà, Via Baglioni, Piazza Matteotti, Piazza IV Novembre, Piazza Danti, Piazza Piccinino, Via Bartolo, Via Victor Ugo Bistoni, Via Arturo Checchi.

In deroga a questo provvedimento, dalle ore 22,00 del 9 maggio alle ore 6,00 del 10 maggio sono autorizzati al transito i veicoli dei residenti diretti alle aree interne. Inoltre dalle ore 18,00 del 9 maggio alle ore 18,00 del 10 maggio 2024: divieto di sosta permanente con rimozione ambo i lati in Via Enrico dal Pozzo (sull’intero tracciato compreso fra Via XIV Settembre e Strada Perugia Ponte Valleceppi), Via XIV Settembre (tratto compreso fra Corso Cavour e Via Enrico dal Pozzo), Corso Cavour (tratto compreso fra Via XIV Settembre e Via Sant’Ercolano) e in Viale Indipendenza (tratto compreso fra Via Sant’Ercolano e Via Marzia).

Gli orari potranno essere anticipati o posticipati di qualche ora in base a esigenze immediate o per motivi di pubblica sicurezza.