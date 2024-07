Giro dell’Umbria con la scalata della Valsorda

GUALDO TADINO – Il "Giro ciclistico dell’Umbria" vive oggi una giornata importante con la gara in linea chiamata "Ghigiano antiorario", che tocca i territori di Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Gubbio e Valfabbrica, un percorso lungo 78 km con 970 metri di dislivello. Il via verrà dato alle ore 9 dalla pista ciclabile, con il gruppo che effettua un trasferimento nel centro storico cittadino; successivamente la partenza ufficiale al km 0 è prevista a San Pellegrino: ci sono due giri del percorso Gualdo Tadino-Osteria del Gatto-Gualdo Tadino; quindi si raggiungono le strade di Gubbio-Valfabbrica con rientro a Gualdo Tadino con l’arrivo verso le 11,30 a Cerqueto. Giovedì c’è stato l’esordio col "cronoprologo a squadre" alla pista ciclabile "Adolfo Leoni" e ieri la gara a circuito ripetuto per 13 volte nella zona industriale nord.

Domattina, dalle 9, con partenza dalla Rocca Flea, c’è l’impegnativa "Cronoscalata dell’Ascensione", che porterà i corridori sino alla Valsorda, con una salita di 6,3 km. Al termine verranno decretati i vincitori del Giro dell’Umbria 2024 con le premiazioni previste verso mezzogiorno nella sede del Cva di Cartiere-Caselle-Casale. Sono 95 i concorrenti provenienti da varie regioni, una quindicina dei quali gualdesi, appartenenti alle categorie ciclistiche amatoriali maschili e femminili. La kermesse è organizzata da MC2Bike del presidente Marco Cassetta, in collaborazione con i comitati umbri FCI e CSEN, con il patrocinio di Regione Umbria e dei Comuni di Gualdo Tadino, Fossato di Vico e Gubbio. Le strade interessate dalla corsa vengono chiuse al traffico per il passaggio dei ciclisti.

Alberto Cecconi