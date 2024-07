Porzi: "Sport, aiutare in maniera ancor più sostanziosa le famiglie"

PERUGIA - "Aiutare in maniera ancor più sostanziosa le famiglie per le spese legate alla partecipazione dei figli ad attività sportive e motorie. Per questo è necessaria la previsione di un nuovo bando per il 2024, contenente congrue risorse, all’interno dell’Assestamento del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024-2026", è quanto chiede la consigliera regionale Donatella Porzi (Gruppo misto) attraverso un emendamento al Ddl regionale in discussione, ieri in Aula "È di straordinaria importanza sociale e formativa - spiega Porzi - sostenere l’accesso da parte delle famiglie a servizi che favoriscono la conciliazione vita-lavoro e di contribuire a qualificare ed ampliare le opportunità di aggregazione, di sviluppo delle abilità relazionali e di integrazione di bambine, bambini, ragazze e ragazzi mediante esperienze di socializzazione tra pari". Per questo, la Giunta regionale è chiamata ad incrementare le risorse". Porzi propone quindi di prevedere, a tale scopo, un importo complessivo di 500mila euro, per l’esercizio 2024.