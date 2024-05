Aeroitalia: Perugia-Bergamo e Linate, partito in orario il 90% dei voli

PERUGIA – A partire da inizio giugno verranno inaugurati due nuovi voli di Aeroitalia dall’Aeroporto dell’Umbria per Lamezia Terme e Olbia, entrambe collegate con due frequenze settimanali. I biglietti sono già in vendita su www.aeroitalia.com. Lo rende noto la compagnia stessa che dopo le polemiche parla di "risultati positivi arrivano intanto dai voli Perugia-Bergamo e Perugia-Linate che, nel primo periodo di operatività delle nuove rotte aeree effettuate da Aeroitalia, hanno fatto registrare oltre 2.000 passeggeri trasportati. "Grazie anche agli aggiustamenti operativi implementati nelle scorse settimane – viene sottolineato –, il riempimento medio è attualmente attestato ad oltre il 50%, segno dell’efficacia delle nostre strategie e della fiducia dei clienti. La puntualità dei voli ha visto, con l’aggiustamento degli orari da metà aprile, un significativo miglioramento con una percentuale di voli partiti in orario di oltre il 90%". Ottime, inoltre, le performance della regolarità del servizio: dall’inizio delle operazioni - il 25 marzo scorso - si attesta al 97%".