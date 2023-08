Morire a 29 anni. Schianto sul Raccordo: giovane padre perde la vita. “Dolore che lascia senza parole”

Magione (Perugia), 12 agosto 2023 – L’ennesima tragedia sulle strade dell’Umbria strappa la vita a un giovane padre. Riccardo Spada aveva appena 29 anni e non vedrà crescere suo figlio di pochi anni. E’ il pensiero che fa male in petto, nel resoconto dello schianto avvenuto nella notte fra giovedì e venerdì lungo il raccordo Perugia-Bettolle, all’altezza dello svincolo di Torricella a Magione, in direzione Perugia, nel tratto dove sono in corso i lavori Anas. L’allarme è scattato verso le 2.30. Secondo i primi rilievi, il ragazzo alla guida di una Fiat Panda, ha urtato il guardrail nel punto di cambio corsia.

L’utilitaria in un impatto tremendo è finita contro la cuspide all’altezza del punto in cui è necessario immettersi nell’altra carreggiata senza lasciare scampo alla giovane vittima. Sul posto i vigili del fuoco del capoluogo umbro hanno estratto dal mezzo il corpo del ragazzo, per il quale purtroppo i sanitari del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Gli accertamenti dell’incidente sono stati effettuati dalla Polizia Stradale e sul luogo dell’incidente è intervenuto anche il personale dell’Anas.

Riccardo Spada era originario di Castiglione del Lago, ma da tempo viveva a Tuoro sul Trasimeno con la compagna Martina e il figlio piccolo. Il sindaco di Tuoro, Maria Elena Minciaroni, ha voluto esprimere il dolore della comunità per questa tragedia: "L’amministrazione comunale e l’intera comunità di Tuoro esprimono il più sentito cordoglio per la scomparsa del giovane concittadino Riccardo Spada, deceduto in un tragico incidente stradale. Abbracciamo la famiglia in un abbraccio fraterno".

La scena dell'incidente e, nel riquadro, la vittima

I messaggi di cordoglio sono tantissimi, per una famiglia così amata e che adesso si trova ad affrontare un simile dolore. "La tragica scomparsa di mio nipote – è scritto dallo zio – ci lascia sgomenti e senza parole: ringrazio la giunta comunale e tutta la cittadinanza che in questo momento di dolore ha avuto un pensiero per il giovane Riccardo e la sua famiglia". Il corpo è stato trasferito al Santa Maria della Misericordia di Perugia a disposizione dell’autorità giudiziaria che stabilirà se disporre l’autopsia: il nulla osta potrebbe arrivare già nelle prossime ore con la restituzione del feretro ai familiari per i funerali.

S.M.