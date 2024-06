Auto fuori strada a Bettona, un morto e un ferito grave

Bettona (Perugia), 24 giugno 2024 – Gravissimo incidente stradale a Bettona: tragico il bilancio, un morto e un ferito grave.

E’ successo tutto nel pomeriggio, poco dopo le 16. Un’auto, per cause ancora da chiarire, è uscita di strada e si è ribaltata. A bordo dell’auto c’erano due persone, la vittima e un 61enne portato in codice rosso all’ospedale.

Sul posto il 118 e i vigili del fuoco di Assisi.

Un pomeriggio tragico sulle strade umbre: sempre nel pomeriggio una donna è morta a Narni in uno scontro frontale sulla Flaminia.