Muore in moto a 62 anni, addio a Leonardo Cardarellari

Perugia, 30 giugno 2025 – Era sulla sua moto lungo la statale 77 Val di Chienti, quando all’altezza di Castello della Rancia a Tolentino, in corrispondenza del restringimento di carreggiata per i lavori in corso, si è scontrato con un’auto. L’urto lo ha sbalzato a terra violentemente. Leonardo Cardarellari, 62 anni, romano di nascita, diventato poi assisano, è morto in ospedale, a Torrette di Ancona.

Era molto conosciuto in tutta la Regione, in particolare per la sua attività di istruttore di equitazione. Aveva, a lungo, collaborato anche con la Quintana di Foligno, in particolare con i cavalieri Luca Innocenzi e Massimo Gobbini. «Oggi per il mondo equestre umbro è un brutto giorno. A seguito di un incidente con la sua amata moto ci lascia Leonardo Cardarellari, uno degli istruttori Umbri più amato, amico di tutti sempre positivo e disponibile. La Fise Umbria tutta, gli istruttori le amazzoni i cavalieri si uniscono al dolore della famiglia. Ciao Leonardo». Così lo ricorda la Federazione italiana sport equestri dell’Umbria in un posto sui suoi profili ufficiali.

Per quanto riguarda l’incidente, sono ancora in corso gli accertamenti sui rilievi effettuati per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.