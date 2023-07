Incidente, tre macchine si scontrano: cinque persone coinvolte

Città di Castello, 9 luglio 2023 – Incidente allo svincolo della E45 a Santa Lucia, nel comune di Città di Castello. E’ accaduto nella mattina di domenica. Sono tre le auto che si sono scontrate con cinque persone coinvolte. Immediato l’allarme ai soccorsi.

Sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco di Città di Castello e la polizia stradale. Delle cinque persone due sono state trasportate in ospedale per accertamenti ma non sono gravi, mentre una terza persona è stata curata sul posto. I vigili del fuoco si sono occupati di mettere in sicurezza i mezzi.