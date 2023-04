Incidente all’alba sulla E45 Camion tampona un’auto del Commissariato

Paura ieri mattina all’alba lungo la E45 a seguito di un incidente che ha visto coinvolta anche una vettura delle forze dell’ordine. Il traffico è stato bloccato temporaneamente -per circa 3 ore- in direzione sud a causa di uno scontro che ha coinvolto un camion e un’auto della Volante del commissariato di polizia tifernate. L’episodio si è verificato prima delle ore 7 tra gli svincoli di Città di Castello nord e sud. Il conducente di un mezzo pesante - secondo una prima ricostruzione - avrebbe tamponato una pattuglia della polizia intervenuta per un servizio di viabilità a seguito di un veicolo in avaria. Mentre la vettura della polizia era lungo la strada, il mezzo pesante che sopraggiungeva nella stessa corsia di marcia, l’ha tamponata.

A rimanere ferito è stato l’agente del commissariato che era nell’abitacolo: l’uomo trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Città di Castello per gli accertamenti del caso ha riportato una prognosi non grave. Sono arrivate le forze dell’ordine, i vigili del fuoco, i mezzi del 118 e le squadre operative di Anas che hanno supportato le operazioni di rimozione dei veicoli ed effettuato servizio di viabilità. Il traffico è rimasto bloccato un paio d’ore con conseguenti disagi per i viaggiatori lungo la E45 in un orario dove sono molti i pendolari che percorrono l’arteria in direzione Perugia. Si sono formate lunghe file (anche di 6-7 chilometri).

"Questa volta si è evitata la tragedia, ma non deve più accadere. È necessario che la Polizia stradale sia messa nelle condizioni di poter intervenire e garantire i servizi che le competono". A dirlo Vincenzo D’Acciò, Giacomo Massari e Annamaria Mancini, rispettivamente segretari regionale, provinciale di Perugia e di Terni del Siap. "È accaduto che una volante è dovuta intervenire lungo la E45, a Città di Castello, per un automezzo in avaria – denunciano in una nota stampa – perché l’unica pattuglia della stradale disponibile era troppo lontano. Auto della volante che è stata travolta …", dice il Siap che chiede maggiori garanzie, più mezzi e personale.