Maxi incidente sull’A1, sei veicoli coinvolti e lunghissima coda

Terni, 2 aprile 2024 – Undici chilometri di coda sull’Autostrada del Sole per un incidente che è avvenuto intorno alle 11,15 circa sulla A1 Milano-Napoli tra Orte e Attigliano in direzione Firenze, all’altezza del km 481.

Sei le auto coinvolte; sul posto i vigili del fuoco, il 118, la polizia stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

A chi viaggia verso Firenze è consigliato uscire alla stazione di Orte, percorrere la superstrada Orte-Orvieto, quindi la SS2 Cassia in direzione di Montefiascone e poi la SP71 per rientrare in autostrada a Orvieto.

Per le lunghe percorrenze si può uscire alla stazione di Orte, immettersi sulla E45 in direzione Perugia, seguire il raccordo Bettolle-Siena e rientrare in A1 attraverso la stazione di Valdichiana.