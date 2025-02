Inchiesta su Bandecchi: "Tv chiuse? Colpa di giudici e Finanza"

TERNI E’ intitolato “Il Marchese del Grillo“ l’ampio servizio che Report, in onda oggi alle 20.30 su Rai Tre e Rai Play, dedica al sindaco di Terni e fondatore dell’Unicusano, Stefano Bandecchi. L’inchiesta giornalistica è firmata da Luca Bertazzoni in collaborazione con Marzia Amico. "Perchè hanno chiuso le tv di Unicusano? Per Bandecchi è colpa della magistratura – cosi Rai.it presenta l’inchiesta –. Dopo aver sequestrato altri 2,6 milioni di euro all’Università Niccolò Cusano, che si aggiungono ai 21 milioni già confiscati, la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio del suo fondatore Stefano Bandecchi per evasione fiscale. Un mese dopo il sindaco di Terni e leader di Alternativa Popolare ha annunciato la chiusura dei due canali televisivi di Unicusano licenziando 250 lavoratori: “Colpa della magistratura e della Guardia di Finanza“, dice Bandecchi. Come sono andate veramente le cose?".