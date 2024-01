Appartamento in fiamme, evacuato un palazzo a San Gemini

San Gemini (Terni), 10 gennaio 2024 – Grave incendio nel pomeriggio a San Gemini: ad andare a fuoco, riportando gravi danni, è stato un appartamento al piano terra di una palazzina di tre piani. Nello stabile, che è stato evacuato in via precauzionale, vi sono nove appartamenti.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Terni con due squadre della centrale.

L’incendio è stato spento dai vigili del fuoco, arrivati in forze. Per fortuna non ci sono feriti.