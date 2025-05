Fiamme all’azienda agricola, vigili del fuoco al lavoro per ore

Castiglione del Lago (Perugia), 29 maggio 2025 – Un vasto incendio ha coinvolto un’azienda agricola a San Giobbe, zona di confine fra Umbria e Toscana che rientra nel comune di Castiglione del Lago (Perugia).

Per fortuna non risultano feriti, ma l’azienda agricola ha riportato danni alla copertura ventilata in legno.

I vigili del fuoco al lavoro

L’allarme è scattato nella tarda mattinata di giovedì 29 maggio; sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco della sede centrale di Perugia, con diversi mezzi tra cui un’autoscala e una botte, ma hanno fornito supporto anche le squadre del distaccamento aeroportuale con una autocisterna chilolitrica, del distaccamento di Montepulciano con una autopompa e una botte e ancora da Castiglione del Lago e da Siena. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per ore.