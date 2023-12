Incendio nelle stanze dell’agriturismo

SPOLETO Paura, ieri mattina, per un incendio che ha riguardato un agriturismo di una frazione dello spoletino. Ad intervenire sono stati i vigili del fuoco in seguito all’allarme lanciato dai proprietari della struttura. Le fiamme hanno interessato il piano terra dell’immobile dove fortunatamente, dopo il ponte dell’Immacolata, non erano presenti clienti. La causa dell’incendio è da ricercarsi nel malfunzionamento di una termocoperta utilizzata in una delle camere. Le fiamme sono state spente, scongiurando la propagazione agli ambienti contigui. È stata necessaria l’interdizione dei locali interessati dal rogo, con il divieto di utilizzo di tutti gli impianti danneggiati dall’incendio, fino al ripristino delle normali condizioni igienico sanitarie e di sicurezza. Ingenti i danni all’interno delle stanze collocate al primo piano dell’agriturismo.