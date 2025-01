Incendio nella notte ad Assisi: casolare a fuoco a Catecuccio

Assisi, 5 gennaio 2025 – Momenti di paura si sono vissuti nella notte ad Assisi. Tutto a causa di un incendio che è divampato in località Catecuccio nella notte tra sabato 4 e domenica 5 gennaio, e che ha coinvolto un casolare. L'allarme è scattato intorno alle 22, quando è stato segnalato un incendio che aveva coinvolto un’abitazione. Dalle prime indagini sul posto, condotte per risalire alle cause all’origine del rogo, è emerso che l’incendio forse è iniziato da una canna fumaria. Le fiamme poi in breve tempo si sono propagate all'intero tetto in legno ventilato. Il casolare, elevato su due piani fuori terra, è una struttura isolata composta da due corpi di fabbrica. Grazie all’intervento dei caschi rossi, le fiamme in breve tempo sono state arginate. Si è evitato che i danni risultassero maggiori perché il rogo è stato circoscritto dai vigili del fuoco a una sola delle due parti del casolare. Una volta spento l’incendio è iniziata la conta dei danni. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio e non ci sono stati feriti. Maurizio Costanzo