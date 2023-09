Perugia, incendio in un fienile. Vigili del fuoco al lavoro

Perugia, 2 settembre 2023 – Paura ieri notte in un fienile in località Compignano di Perugia per un incendio divampato intorno alle 17. Il rogo si è sviluppato all’interno della struttura ed ha immediatamente avvolto il materiale che si trovava all’interno. Ancora da chiarire le cause: le indagini sono tuttora in corso.

Le operazioni di spegnimento, coordinate dai vigili del fuoco di Perugia e dal Gruppo Operativo Speciale, sono andate avanti per tutta la notte. L’incendio ha preso forza proprio a causa della presenza di numerose rotoballe andate poi distrutte a causa del fuoco. Necessario anche l’utilizzo di un escavatore per portare avanti le operazioni di smassamento dei covoni di fieno andati in fumo.

Nel rogo è andata distrutta anche una parte consistente della struttura in lamiera del fienile.