Auto devastate dal fuoco in un parcheggio, paura a Bastia Umbra

Bastia Umbra (Perugia), 20 febbraio 2024 – Paura a Bastia Umbra per l’incendio che ha distrutto alcune auto. Accade in via Atene in un parcheggio, sotto una tettoia. Da capire cosa possa aver innescato il rogo.

Le auto danneggiate

Le fiamme in breve hanno divorato quattro automezzi, di cui uno alimentato a Gpl. Si è temuto per un’abitazione nei pressi della tettoia, ma fortunatamente l’arrivo tempestivo dei vigili del fuoco, chiamati dagli abitanti della zona, ha evitato ogni altro coinvolgimento.

Le fasi di spegnimento del rogo

A intervenire, personale proveniente da Assisi più un’autobotte del distaccamento di Foligno. Non ci sono persone ferite. Sono intervenuti anche i carabinieri. Ai proprietari delle auto non è rimasto altro che constatare i gravissimi danni.