Incaprettato a Miami: "Ora Matteo torna in Italia"

SPOLETO - Matteo Falcinelli, lo studente di 26 anni nato a Spoleto, legato e incaprettato in una cella dopo l’arresto negli Stati Uniti da parte della polizia di Miami, torna in Italia. "Stiamo organizzando, finalmente, il rientro intorno al 19 novembre": ad anunciarlo è la madre Vlasta Studenicova. "Al suo rientro in Italia - racconta la donna - dovremo cercare di affrontare le sue condizioni di salute psicofisica, che sono rimaste molto serie in quanto Matteo non riesce a riprendersi dal gravissimo trauma dovuto a causa della brutalità e tortura che ha subito la notte tra il 24 ed il 25 febbraio 2024". "Matteo sta avviando la pratica di richiesta del visto USA già in questi giorni in modo da poterlo ottenere nel tempo utile per poter rientrare a Miami per sostenere gli esami di fine semestre, che si svolgeranno dal 9 Dicembre 2024" speiga ancora la madre. Che chiede "l’aiuto del governo italiano, in particolar modo della premier Meloni, sia per quanto riguarda la giustizia per Matteo, sia per quanto riguarda il sostegno per affrontare le ingenti spese a cui Matteo va incontro". "Mi sono rivolta lunedì scorso anche al sindaco di Spoleto Andrea Sisti con il quale ho avuto un incontro personale e il quale mi ha espresso il suo impegno nell’attivarsi nella questione di sostegno a Matteo. Inoltre ho contattato anche la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, dalla quale sto attendendo la risposta per poterla incontrare lunedì prossimo", conclude.