Inaugurazione di successo all’Alberghiero

Inaugurazione, nel segno del successo e del consenso, all’istituto Alberghiero di Assisi, il “Ristorante dei Ragazzi“, che ha visto protagonisti gli studenti della classe 2 B. I giovani allievi hanno avuto l’opportunità di mettere alla prova le loro competenze in un contesto autentico, invitando i propri familiari genitori, nonni, fratelli, sorelle, amici e i propri insegnanti per dimostrare il loro talento e la loro passione per il settore alberghiero.

Ad accoglierli, nella sede di Santa Maria degli Angeli, la dirigente scolastica Stefania Tarini e il coordinatore del progetto Aldo Geraci. Il menù dell’evento è stato realizzato con il supporto dei professori Francesca Ravalli e Nello Baldelli (cucina e pasticceria), Claudia Apostolico (sala) Francesca Galli (accoglienza). La proposta gastronomica è stata un omaggio alla tradizione culinaria umbra, con piatti tipici regionali.

L’iniziativa ha rappresentato anche un momento significativo per gli studenti, che proprio in questi giorni sono chiamati a scegliere l’indirizzo di specializzazione che frequenteranno dal terzo al quinto anno, dovendo scegliere al termine della seconda classe tra la specializzazione in cucina, pasticceria, sala bar e accoglienza turistica.

Nelle settimane a venire, tutte le classi dell’Alberghiero, dalle prime alle quinte, saranno coinvolte nel corso dell’anno in questa importante novità formativa. Ogni classe avrà infatti la possibilità di organizzare un pranzo per i propri cari, mostrando le competenze acquisite.