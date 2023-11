Inaugurato il primo impianto indoor di atletica leggera in Umbria

GUALDO TADINO - È dedicato alla figura di “Fra Mauro”, il nuovissimo impianto indoor di atletica leggera inaugurato ieri a Gualdo Tadino, il primo dell’Umbria. Fra Mauro Di Virgilio, un sacerdote francescano cappuccino del convento del santuario della Madonna del Divino amore, fu promotore di tante attività nell’atletica leggera ed ebbe un grande seguito tra i giovani gualdesi. Il nuovo impianto è stato realizzato nel vecchio campo sportivo comunale di via Lucantoni, nelle immediate vicinanze della scuola media e della palestra Franco Storelli ed è dotato di una pista di 60 metri e di attrezzature per effettuare salto in lungo, salto in alto e salto con l’asta. L’obiettivo dichiarato è di ospitare la prima gara ufficiale entro il prossimo mese di gennaio, con l’area esterna che verrà presto completata con la piantumazione di 100 alberi e la realizzazione di un prato. All’inaugurazione erano presenti tra gli altri il sindaco Massimiliano Presciutti, il presidente regionale Fidal Umbria Carlo Moscatelli, Massimiliano Fratini in rappresentanza del Credito Sportivo.