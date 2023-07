Inaugurata l’opera permanente di David Tremlett Wall drawing per la Casa degli artisti di Fontivegge

L’edizione del cinquantenario di Umbria Jazz lascia un segno indelebile sulla città. Con un’affollata cerimonia, ieri è stata inaugurata ‘La Nostra Casa Our House’ , l’opera che l’artista, fotografo e scultore britannico David Tremlett, autore del manifesto 2023 di Uj, ha realizzato sulle pareti esterne della Casa degli artisti di Fontivegge, utilizzando la tecnica del wall drawing. Su proposta della Fondazione Umbria Jazz, Tremlett ha infatti deciso di lasciare un’opera stabile a Perugia e l’amministrazione comunale ha individuato come luogo Fontivegge e la Casa degli artisti, la cui riqualificazione, prevista nell’ambito del progetto finanziato dal Piano periferie, è pressoché ultimata. Il finanziamento è stato assicurato dal Comune per 30mila euro e dalla Fondazione Perugia per 20mila.

"Il mio augurio – ha detto Tremlett – è che ‘La Nostra Casa’ abbia un futuro premuroso e generi tanti fratelli e sorelle".