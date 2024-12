In vasca per 25 ore a caccia del record

Una maratona di 25 ore di nuoto no-stop per ribadire i valori dello sport, salutare il nuovo anno e dare una mano alla Caritas. I Nuotatori Tifernati Polisport e il C.n.a.t ’99 daranno vita a un’edizione speciale della classica 24 ore di nuoto la quale, grazie ad un extra time, diventerà una 25 ore. Che sembra solo in apparenza un piccolo sforzo, ma non lo è visto che in Italia una “25 ore“ è proprio una rarità. L’evento è anche un modo per salutare gli impianti comunali in vista del poderoso restyling ormai imminente delle piscine. La manifestazione prenderà il via sabato 28 alle 11 e terminerà domenica 29 alle 12. Il primo tuffo verrà affidato a Federico Burdisso, stella del nuoto italiano e mondiale che vanta già due medaglie di bronzo olimpiche a Tokyo nei 200 delfino (specialità nella quale è primatista italiano); Andrea Pierini atleta tifernate di rilevo nazionale medagliato ai Criteria nazionali giovanili e a Marco Fratini ultraswimmer medico perugino ma tifernate d’adozione, capace di imprese uniche come il giro del lago di Garda. A queste stelle del nuoto si affiancheranno altri due partenti d’eccezione, il sindaco Luca Secondi e l’assessore allo sport Riccardo Carletti. Alla presentazione anche il presidente della Fin Umbria Mario Provvidenza, quelli di Polisport Stefano Nardoni, di Cnat ’99 Federico Cavargini con Valentino Cerrotti e Francesco Serafini. Ad accogliere lo spirito solidale dell’evento sportivo il vicario generale della Diocesi, don Andrea Czortek e il direttore della Caritas Gaetano Zucchini, principale destinataria della beneficenza: "Il binomio sport e solidarietà per noi di Caritas rappresenta un punto di forte connessione con la comunità che ne fa veicolo di generosità verso i più fragili".