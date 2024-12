In Umbria il tributo a Ennio Morricone con "We all love Ennio Morricone"

Con quattro eventi in Umbria entra nel vivo "We all love Ennio Morricone", il progetto artistico ideato da Luigi Caiolia - produttore musicale e manager per oltre 20 anni del Maestro – per celebrare la grande avventura dell’Ennio Morricone musicista, al di là e oltre le celeberrime colonne sonore. Una storia iniziata nel 2001 su proposta di Caiola: per la prima volta Morricone uscì dallo studio e iniziò a dirigere le sue musiche, libere dalle immagini, in due concerti al Barbican Center di Londra. Fu l’inizio di un tour di straordinario successo, con oltre 250 concerti in tutto il mondo per approdare all’Oscar alla carriera. E in quegli anni Caiola produsse con Morricone 14 dvd e cd compreso l’ambizioso "We All Love Ennio Morricone", con la partecipazione, insieme a Morricone, di artisti internazionali che reinterpretano i suoi grandi temi, da Quincy Jones a Bruce Springsteen, Celine Dion e Roger Waters.

Quest’impresa è confluita nel libro "We all love Ennio Morricone" scritto da Luigi Caiola che, ormai umbro di adozione, lo presenta oggi alle 18 a Palazzo della Penna con ingresso libero e prenotazione gradita al 366.1578907. L’incontro sarà condotto da Luigi Luccarini autore del romanzo "300 Grammi" con intervento di Alessandro Deledda, pianista e compositore di "Club Notturno". E dal libro è tratto l’omonimo spettacolo di teatro-concerto in arrivo in Umbria con tre attesi eventi: domani alle 21 sarà in scena al PalaTerni di Terni, sabato alle 18 al Teatro Ronconi di Gubbio e domenica sempre alle 18 al Lyrick di Assisi.

I tre spettacoli di Terni, Gubbio e Assisi riproporranno le musiche di Morricone con arrangiamenti e orchestrazioni fedeli agli originali, scritti o approvati direttamente dal maestro ed eseguiti dall’orchestra composta da giovani dei Conservatori "Morlacchi" di Perugia e "Briccialdi" di Terni affiancati da musicisti storici, che hanno accompagnato Morricone in quegli anni in giro per il mondo: Ludovico Fulci, Susanna Rigacci, Paolo Zampini, Massimiliano Costanzi, Marco Venturi, Nicola Costa, Marco Massimi.

Le esecuzioni musicali saranno intervallate dagli interventi dell’attore Luigi Petrucci che leggerà passi del libro di Caiola e da estratti della video-intervista ad Ennio Morricone "My life, my music", nella quale parla di sé, del proprio lavoro e della propria musica, con prevendite dei biglietti su TicketOne o TicketItalia.

Sofia Coletti