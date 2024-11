In Umbria è testa a testa fra Tesei e Proietti

I sondaggi si inseguono e certificano il testa a testa: uno dà avanti il centrodestra con Donatella Tesei, l’altro manda in vantaggio il centrosinistra con Stefania Proietti. Il duello tra donne per la conquista dell’Umbria si gioca sul filo dell’equilibrio, dell’ultimo colpo. Ad alimentare la sfida arrivano leader nazionali e ministri. Ieri, per la seconda volta in dieci giorni, la segretaria del Pd Elly Schlein ha raggiunto l’Umbria per schierarsi al fianco di Stefania Proietti. Il tema forte è quello della sanità pubblica "che il centrodestra sta distruggendo anche in Umbria". E infatti, Schlein e Proietti hanno animato il sit-in davanti all’ospedale della Media Valle del Tevere a Pantalla di Todi, cioè proprio nel cuore della regione. "È il momento di dire basta – hanno detto le due leader del centrosinistra – la salute non può essere considerata una merce, dobbiamo rimettere le persone al centro. Con il voto del 17 e 18 novembre cambieremo tutto".

Sull’altro fronte, Donatella Tesei ha schierato tre ministri durante l’evento "L’Italia torna a correre", che si è svolto ieri a Foligno e dedicato ai due anni del Governo-Meloni. Presenti di persona Francesco Lollobrigida a Andrea Abodi, titolari di agricoltura e sport, mentre era in collegamento il ministro dell’economia, Giancarlo Giorgetti. Tesei ha ribadito la sintonia tra la politica regionale e nazionale su molti temi e ha ringraziato il governo di Giorgia Meloni per l’attenzione che, in questi due anni, ha avuto per l’Umbria. "Diamo concretezza a quello che abbiamo già cominciato a fare in questi anni – ha detto la governatrice – e continuiamo insieme il percorso già avviato verso la modernità della regione".