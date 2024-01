In servizio due nuove ambulanze del 118. In un anno 250mila chiamate

Da ieri sono in servizio attivo due nuovi mezzi di trasporto a disposizione del servizio di emergenza-urgenza regionale del 118 situati presso l’Ospedale di Perugia. Il primo mezzo è una ambulanza di ultimissima generazione con un allestimento interno tecnologicamente avanzato che permette l’esecuzione di elettrocardiogrammi e il monitoraggio di parametri in telemedicina con refertazione in tempo reale da parte delle strutture ospedaliere coinvolte. Il secondo mezzo di trasporto è un minivan con 7 posti passeggeri più l’autista e un ampio bagagliaio attrezzato, per il trasporto di organi e sangue, destinato all’equipe sanitaria dedicata agli espianti e trapianti di organi e al loro trasporto. I due mezzi, presi con un contratto di noleggio, vanno ad ampliare il parco in dotazione al servizio composto da 15 mezzi per il trasporto in emergenza. Si contano oltre 23 mila interventi annuali e oltre 90 mila in Umbria effettuati dai 57 mezzi sanitari con 250mila chiamate al 118.