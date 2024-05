In scena il corto di Perni. E Angelo Maddalena racconta il viaggio

1Dopo un giro d’Italia da novembre del 2023 ad aprile del 2024, dalla Sicilia a Torino, passando per Bari, Roma, Milano, con prima assoluta a Torricella sul Trasimeno, il docucorto “Mi sembra di viaggiare con te“, del regista Gabriele Perni arriva al cinema Zenith di Perugia. Appuntamento martedì 21 alle 21. Protagonista, l’artista scrittore-filosofo-musicista, Angelo Maddalena (foto), habituè del quartiere Borgo Bello, dove ha sede lo Zenith. La proiezione sarà intervallata con la “Libreria errante della Malanotte“, e ci saranno anche i sostenitori che appaiono nella locandina: Mirko e Katia dell’Urban Cafè di corso Cavour, dove un anno fa era stato proitettato in anteprima assoluta il trailer del corto. In platea anche le scacce modicane offerte da Claudio Capitini della Gastronomia Filosofi, al quale Angelo si è ispirato per scrivere la canzone “Vera e i filosofi“.