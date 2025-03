In Piazzale Amendola installata una stazione meteo. Servirà per il rilevamento dei dati ambientali

A Piazzale Amendola, nella frazione di Tavernelle di Panicale, è stata installata una stazione meteo per il rilevamento dei dati ambientali. La stazione è stata voluta dall’Unione di Comuni del Trasimeno che ha provveduto a far installare una stazione in ogni comune del territorio del lago. L’intervento non ha comportato nessun costo per il comune di Panicale, in quanto è stato finanziato nell’ambito dell’Asse 4 ITI Trasimeno “Tecnologie informazione e comunicazione“, finanziata con fondi Psr Feasr 2014- 2022, Intervento 7.3.2, azione 6 – Monitoraggio ambientale. Si tratta di un dispositivo che potrà restituire molte informazioni importanti anche in relazione al cambiamento climatico.