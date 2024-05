In moto per la ’Fagiolata’: "Aiutiamo il Melograno"

ASSISI – Centauri impegnati per il sociale, in particolare in favore del centro socio riabilitativo educativo residenziale "Il Melograno", in località Pieve Fanonica di Foligno. Sono quelli del Motoclub Motoducali FM, con sede a Rivotorto che, in collaborazione con Birra Serriola, hanno organizzato per il 26 maggio, ’La Fagiolata per il Melograno’, le cui iscrizioni sono già aperte. "Questo progetto ha come intento quello di organizzare eventi e manifestazioni allo scopo di raggiungere più motociclisti possibile e sensibilizzarli al tema della diversità cognitiva e fisica – spiega Lorenzo Ricci, presidente del moto club Motoducali – Abbiamo iniziato questo percorso a Verona, al Motor Bike Expo (MBE), e insieme a partner d’eccellenza come Discovery Endual, officina delle toppe, Rosario Sala, Arrow ed Airoh abbiamo realizzato una maglietta firmata da vari piloti e personaggi del mondo motociclistico, tra cui Nando Mercuri referente nazionale biker FMI Italia".

Le varie magliette firmate e tutti i cimeli di piloti ed amici saranno messe all’asta agli eventi e tenuti a disposizione di chi volesse aggiudicarseli tramite il Motoclub così da reperire ulteriori fondi in favore del Melograno. Il programma della giornata prevede il ritrovo, alle ore 10 del 26 maggio presso la sede del Motoducali di Rivotorto di Assisi dove è prevista la colazione. Seguirà un giro in moto e il pranzo presso Il Melograno localita Pieve Fanonica di Capodacqua di Foligno quando sarà donato l’intero ricavato ai responsabili dell’associazione. Per informazioni: Lorenzo Ricci 338 7661921.