In mostra oltre 100 opere di Banksy. È l’evento d’avvio di “Assisi Estate“

Sarà la mostra “Peace on Earth“, con oltre cento opere di Banksy, alla Rocca Maggiore, a inaugurare la stagione degli eventi estivi: un cartellone, denominato “Assisi Estate 2025“, che propone concerti, spettacoli, festival, cultura, spiritualità, natura, sport, aggregazione sociale, valorizzazione di spazi e risorse del territorio. L’esposizione di Banksy, che sarà aperta il 16 aprile, è promossa dal Comune di Assisi, prodotta da Opera Laboratori ed è a cura di Stefano Antonelli e Gianluca Marziani. La presentazione di “Assisi Estate 2025“ - la cui immagine simbolo sarà il girasole - si è svolta ieri con la partecipazione di Valter Stoppini, sindaco, Fabrizio Leggio, assessore a turismo e marketing territoriale, Veronica Cavallucci, assessore alla cultura. Tra le conferme del cartellone ci sono i festival organizzati direttamente dal Comune, come Note di Assisi e DeMusicAssisi. E ancora con associazione Ponte Levatoio ci sarà il Cambio Festival, l’Assisi Summer Festival, Suoni Controvento, con i concerti, alla Rocca Maggiore, di Brunori Sas e Afterhours, nella formazione originale con Manuel Agnelli. Confermato “Cinema alla Rocca“, organizzato dal Comune, con il Cinema Esperia. Ricco il programma di attività legate al Parco del Monte Subasio, promosso dal Comune con le associazioni Gmp Gaia Aps, Gruppo Astrofili del Monte Subasio, Micrologus e altre realtà. "Assisi Estate 2025 – hanno sottolineato Stoppini, Leggio e Cavallucci – è un programma ampio e trasversale, capace di coinvolgere sempre più cittadini e turisti, possibile grazie alla partecipazione attiva di tante associazioni del territorio che rappresentano un grande patrimonio sociale e culturale per la città. Sono sempre più le realtà coinvolte, a cominciare da quelle giovanili che sono sempre più protagoniste, con il supporto del Comune".

Maurizio Baglioni