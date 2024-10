In corso Vannucci arrivano le lucine: "Costretti ad anticipare"

In corso Vannucci compaiono i primi allestimenti del Natale. Un drappeggio di luci tra i palazzi che una volta accese saranno di grande impatto. Certo, un po’ presto per dare il via agli addobbi. Ma il Consorzio che si occupa di tutta l’organizzazione non ha avuto scelta: "Stretti tra la Fiera dei Morti prima e quasi subito dagli stand di Eurochocolate - spiega il presidente Paolo Mariotti – dovevamo approfittare di questi due giorni, altrimenti saremmo arrivati in ritardo. E’ chiaro che l’illuminazione e tutto il resto verranno inaugurati l’8 dicembre".