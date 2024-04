1La ministra Locatelli sarà due giorni in Umbria per partecipare a una serie di incontri istituzionali e pubblici riguardanti temi di ordine pubblico e supporto alle disabilità. La ministra per le Disabilità sarà in Umbria lunedì e martedì. Il programma prevede lunedì, alle 10, un incontro con i presidenti delle associazioni dei commercianti, albergatori e ristoratori nella sede della Prefettura, in piazza Italia, a Perugia. Mentre alle 11, sempre nella Prefettura di Perugia, si terrà un tavolo di lavoro dedicato all’ordine pubblico e alla sicurezza. Alle 15 la ministra proseguirà la sua giornata con una visita alla Cooperativa La Semente – Angsa Umbria, situata a Limiti nel comune di Spello. Mentre martedì, alle 15, sarà impegnata all’Auditorium San Domenico di Foligno in un incontro pubblico con le associazioni dell’Umbria che operano nel campo della disabilità.