1Franco Venanti, l’artista perugino scomparso lo scorso luglio, è stato ricordato da cittadini e istituzioni nella aula magna della Scuola di Lingue estere di Santa Giuliana. Venanti avrebbe compiuto 93 anni proprio in questi giorni, e fino all’ ultimo ha portato avanti progetti culturali con vigore e passione che gli venivano unanimemente riconosciuti. L’amore per Perugia e il desiderio di volerne affermare in ogni circostanza le bellezza dei suoi monumenti è stato sottolineato negli interventi delle autorità intervenute, tra cui il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco e il presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria Marco Squarta. "A breve doneremo al Comune alcune opere di mio padre, come era nelle sue volontà e in segno di gratitudine verso la sua città tanto amata", ha annunciato la figlia Barbara. Anche l’assessore Leonardo Varasano ha confermato che il maestro merita di essere ricordato con l’intitolazione di un luogo significativo che presto sarà individuato.