1Nella settimana nazionale della prevenzione cardiovascolare sono oltre duecento i cardiologi dei più importanti centri italiani e europei che partecipano fino a domani all’Hotel Giò, alla VIII edizione di “Perugia il Cuore”, l’incontro biennale di cardiologia organizzato dal dottor Claudio Cavallini, direttore della Cardiologia del Santa Maria della Misericordia. "L’ Umbria - osserva Cavallini – viene definita ‘il cuore verde d’Italia’ La denominazione “Perugia il Cuore“, scelta per questo Convegno ci sembra quindi appropriata – e siamo certi che anche questa edizione, come le precedenti, riscuoterà vivo interesse tra gli addetti ai lavori". Nel 2023 i ricoveri sono stati 2600, con 1021 angioplastiche coronariche, di cui 329 in pazienti con infarto acuto; sono solo alcuni dei dati che contribuiscono a posizionare la Cardiologia perugina ai primi posti delle graduatorie Agenas.