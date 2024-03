1Sempre più persone preferiscono celebrare con cerimonie non religiose momenti significativi della propria vita, come nascite, matrimoni e commiati. Il libro “Cerimonie Uniche - Guida teorico-pratica per celebrazioni non religiose (edizioni Nessun Dogma)” è una guida per una celebrazione laica che lasci un buon segno, un buon ricordo di quella ricorrenza e nel contempo è la dimostrazione che è possibile scandire la propria esistenza, con momenti significativi che accomunano parenti e amici di una vita, senza dover per forza ricorrere a superstiziose rappresentazioni religiose. Il libro sarà presentato oggi alle 17.30, la libreria e spazio culturale POPUP di Perugia, in piazza Birago, L’incontro, promosso in collaborazione con l’Uaar vedra anche la partecipazione di due delle autrici del libro, Maria Pacini e Adele Orioli.