1"Padre Pio viene a Perugia!". Ad annunciare il piccolo pellegrinaggio delle reliquie e del guanto del Santo, padre Mauro Angelini, rettore della chiesa del Gesù, dove sabato 25 e domenica 26 maggio avrà luogo una due giorni in un clima di festa, di fede e di venerazione. "Il programma - spiega don Mauro, che del Gesù ha fatto uno dei templi più frequentati e visitati da praticanti e turisti - prevede anche la messa di sabato alle 19 e quella delle 12.15 di domenica presieduta dal vicario dei frati Cappuccini della Provincia dell’Immacolata, fra’ Carlo Maria Chistolini. Il Gesù – prosegue il rettore - è molto legato a San Pio: c’è una bella statua in uno degli altari (appena entrati a sinistra) e soprattutto da decenni è attivo un gruppo di devoti del frate di Pietrelcina che mensilmente si riunisce per la messa e per meditare sugli scritti del santo con le stimmate".