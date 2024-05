1Il Liceo classico e musicale “Mariotti” fa bottino al Concorso internazionale di musica di Pesaro. Gli studenti hanno ottimamente rappresentato la scuola e la città durante la XXI edizione della prestigiosa manifestazione. La vittoria dell’Orchestra del Liceo, diretta da Francesco Seri e di Giuditta Corazzol, nella categoria solisti, è un motivo di orgoglio per la scuola, diretta dalla preside Francesca Gobbi, che continua a confermarsi come un importante centro per la formazione musicale. La borsa di studio e la menzione speciale rappresentano un riconoscimento per il talento e l’impegno dei giovani musicisti, che si dedicano allo studio e alla pratica della musica. Il concorso ha visto la partecipazione di musicisti provenienti da diverse parti d’Italia e anche dall’estero, dimostrando la crescita e la valorizzazione della cultura musicale a Pesaro.